Wir und der Sternenhimmel: Der Mensch ist ein Urknallrest

Warum das so ist und was das alles mit dem Licht zu tun hat, erklärt Martin Apolin so: „Das Faszinierende am Licht ist: Man kann es als elektromagnetische Wellen betrachten, und gleichzeitig auch als Strom von winzigen Körperchen, die man Photonen nennt.“

Faszination Licht

Diese Photonen sind nichts anderes als mit Lichtgeschwindigkeit fliegende, winzige Energiepakete. Aber wirklich winzig. Man bräuchte über eine Trillion davon – eine Zahl mit 21 Nullen –, damit man ein winziges Joule zusammenkratzen kann.

In diesen Paketen steckt allerdings nicht überall die gleiche Energie, was dazu führt, dass sie in unterschiedlichen Frequenzen schwingen. So treffen sie auf die menschliche Netzhaut, von wo aus sie in einer chemisch hochkomplexen Signalkaskade in elektrische Impulse umgewandelt werden. Ob wir nun Rot, Grün oder Violett sehen, hängt davon ab, mit welcher Frequenz sie auf die Rezeptoren der Netzhaut aufprallen. „Aber diese Farben entstehen erst im Gehirn. Warum das so ist, das ist immer noch ein Rätsel, das die Wissenschaft bis heute nicht entschlüsselt hat“, wundert sich der Physiker.

Das Spannende und zugleich Profane: „Unser Hirn ist ja nichts anderes als eine Ansammlung von Bausteinen wie Wasserstoff oder Phosphor. Irgendwie ist es ihm gelungen, daraus für uns die Illusion von Farben zu erzeugen. Ein Faszinosum.“