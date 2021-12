"Aggression, Falschinformation und Hetze sind für mich der falsche Weg.“ So kommentiert der langjährige FPÖ-Gemeinderat Karl-Heinz Knoll unter anderem seinen überraschenden Entschluss, vor den Gemeinderatswahlen in Waidhofen an der Ybbs am 30. Jänner 2022 die Freiheitlichen zu verlassen. Knoll kündigte am Samstag an, nach 20 Jahren als freiheitlicher Gemeinderat nun für die Bürgerliste UWG Waidhofen/Ybbs (Unabhängige Wahlgemeinschaft) antreten zu wollen. Damit zeigt er auch einen tiefen Riss im FPÖ-Lager auf.

Bruch mit der FPÖ

Denn Knoll tat seinen Entschluss just einen Tag vor der Demonstration, die die FPÖ in Waidhofen am heutigen Sonntag abhält, per Presseaussendung kund. Der Bruch mit der Partei, die er über zwei Jahrzehnte repräsentierte, zeichnete sich ab. Nicht nur der extreme Kickl-Corona-Kurs und die Anti-Impfkampagne der Blauen dürften ausschlaggebend gewesen sein. Denn Knoll ist von den Parteioberen für ihn völlig überraschend auch als Listenführer für die nächste Wahl abgesägt worden.

Bei einer Pressekonferenz, die in Amstetten abgehalten wurde, stellte der geschäftsführende FPÖ-Bezirksobmann Alexander Schnabl mit dem ÖBB-Bediensteten Josef Gschwandegger einen neuen Spitzenkandidaten für die Waidhofner GR-Wahl vor. Noch im Oktober hatte Knoll gegenüber dem KURIER seine neuerliche FPÖ-Kandidatur bestätigt. Eine Entscheidung gegen ihn als Spitzenkandidat soll auf Landesebene gefallen sein, berichtete Bezirkschef Schnabl. Mit Knoll wurde aber weiter im Kandidatenteam der Blauen gerechnet.