NÖ: Impfgegner entschuldigen sich für "Spaziergang" zum Spital

Vor dem Spitalseingang installierte Grablichter, dazu rund 50 Demonstranten, die offen gegen Corona-Impfungen und die anstehende Impfpflicht opponierten, sorgten Anfang Dezember in Waidhofen an der Ybbs für massiven Ärger und Entrüstung. Unruhe und Verunsicherung, die den Impfgegnern dann doch mulmige Gefühle bescherten. In einem offenen Brief, der mit „Die Spaziergänger“ unterzeichnet ist, entschuldigten sie sich. Waidhofens Bürgermeister Werner Krammer (ÖVP) zollt ihnen für die Entschuldigung zwar Respekt, warnt aber massiv vor der Vereinnahmung solcher Aktionen durch radikale Gruppen.

Mit dem „Spaziergang mit Lichtern“ wollte man keinesfalls Ärzte und Pflegepersonal, vor deren Leistungen man höchsten Respekt habe, anklagen, teilten die Spaziergänger mit. Die Lichter sollten als Symbol für Friede und Hoffung gelten und sowohl dem Spitalspersonal, aber auch jenen „die es im Moment aufgrund ihrer eingeschränkten Entscheidungsfreiheit besonders schwer haben“, gewidmet sein. Grablichter hätte man außerdem lediglich aus Gründen der Praktikabilität verwendet, schrieben die „Spaziergänger“.

Übersicht verloren

Zugleich geben die Protestierenden auch zu, irgendwie die Übersicht und Kontrolle verloren zu haben. Denn ursprünglich habe man die Aktion nur mit vier Personen geplant. Die dann aber plötzlich mitgeführten Schilder in der auf mehrere Dutzend Teilnehmer angewachsenen Schar hätten besser gemeinsam durchdacht werden müssen, geben die Spaziergänger ebenfalls zu. Und sie möchten sich auch klar von Aggressionen distanzieren, die durch die Veranstaltung in Internetmedien kundgetan wurden.