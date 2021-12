Im Westen werden bis auf 400 bis 500 Metern zwischen 30 bis 50 Zentimeter Neuschnee erwartet. "Im Bereich der Karnischen Alpen, also zur Grenze zu Italien könnten es sogar 60 bis 70 Zentimeter werden", erklärt der Meteorologe. In den Nordalpen werden 30 bis 50 Zentimeter erwartet. In Osttirol und dem restlichen Gebiet von Kärnten 20 bis 40 Zentimeter.

Lediglich im westlichen Donauraum rund um Linz bildet sich aller Voraussicht nach nur eine sehr dünne Schneedecke aus. Eine landesweite Schneedecke Anfangs Dezember kommt aus klimatologischer Sicht etwa alle fünf Jahre vor.

Der Schnee ist gekommen, um zu bleiben

Nach einer kurzen Wetterberuhigung am Freitag setzt im Westen bereits in der Nacht auf Samstag vorübergehend wieder kräftiger Schneefall ein und auch am Wochenende geht es entlang der Nordalpen winterlich weiter. Hier kommen ein paar Zentimeter Neuschnee hinzu. Große

Neuschneemengen sind nach derzeitigem Stand aber nicht mehr zu erwarten und im Süden kommt dank kräftigen Nordföhns wieder häufig die Sonne zum Vorschein.

Die Temperaturen bleiben aber landesweit auf einem winterlichen Niveau. Erst in der neuen Woche ist eine leichte

Erwärmung in der Höhe wahrscheinlich, wobei gleichzeitig die Neigung zu kalten und nebelanfälligen Inversionen in den Niederungen der Osthälfte zunimmt. Der gefallene Schnee könnte sich somit bis in die zweite Dezemberhälfte hinein nicht nur im Bergland, sondern auch in

manchen Niederungen relativ gut erhalten. Vor allem in den Alpen und im Süden steigt damit auch die Chance für weiße Weihnachten.