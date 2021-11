Pünktlich zum Advent: Erster Schnee in Ost-Österreich

Wo es Freitagmittag noch nicht schneit, kann es heute allerdings noch soweit sein. Wie die Ubimet berichtet, soll sich der Regen und Schnee tagsüber dann weiter in Richtung Norden und Osten ausbreiten. "Während es sich von Salzburg bis ins westliche Mostviertel meist von Beginn an um Schnee handelt, fällt im Osten anfangs noch Regen sowie stellenweise auch gefrierender Regen“, prognostizierte Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Österreichischen Unwetterzentrale. "Tagsüber kommt die kalte Luft aber nach Osten voran, damit geht auch in der Bundeshauptstadt der Regen rasch in Schneefall über," so Spatzierer. Am Abend zieht der Niederschlag dann allmählich nach Nordosten ab.

Wenig Sonne am Wochenende

Nach dem Italientief verleibt der Alpenraum weiterhin im Einfluss eines Tiefs über den Niederlanden. Somit macht sich in den nächsten Tagen die Sonne rar und in den Alpen bleibt es weiterhin winterlich. In der Nacht auf Sonntag sowie am Sonntag selbst überquert uns die Kaltfront von diesem Tief und in den Alpen kündigt sich der nächste Schneefall ab.

In den inneralpinen Tälern sowie stellenweise auch im Inntal zeichnen sich in der Nacht größere Schneemengen ab, stellenweise sind hier nochmals 10 bis 15 Zentimeter zu erwarten. Die größten Mengen fallen allerdings am Alpenhauptkamm, hier kommen weitere 20 bis 40 Zentimeter Neuschnee dazu. Am Montag gehen dann in den westlichen Nordalpen Schneeschauer nieder, größere Mengen kommen im Nordstau der Alpen zusammen.