Beheizte Schienen und Tonnen von Salz und Sole

Was Kinderaugen leuchten lässt, löst im Straßenverkehr weniger Begeisterung aus: Schnee. Besonders im Osten sorgen bereits wenige Zentimeter für Chaos. Am Freitag heißt es auf höher gelegenen Autobahnen- und Schnellstraßen-Abschnitten wie in Niederösterreich auf der A 2 Südautobahn im Wechselabschnitt sowie auf der A 21 Wiener Außenringautobahn: Fuß vom Gas.

Auch im Burgenland, etwa im Bereich der S 31 Burgenland Schnellstraße oder des Sieggrabener Sattels, kann sich der Winter bemerkbar machen. Die Winterdienste sind jedenfalls gerüstet: In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland stehen 16 ASFINAG-Autobahnmeistereien für ihren Einsatz gegen Schnee und Glatteis bereit.