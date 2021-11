Wo Skifahren trotz des Lockdowns möglich ist

Auch in Obertauern war man vom plötzlichen doch Öffnen der Lifte überrascht. „Wir wissen auch erst seit Sonntag, dass wir nun doch fahren dürfen. Wir halten nun Rücksprache mit den Liftbetreibern und treffen dann eine Entscheidung, wann wir starten“, sagt, Mario Siedler, Tourismusdirektor von Obertauern.

Dass ein Öffnen nicht wirtschaftlich sei, sieht man in Obertauern anders: „Wenn die Schneelage passt, zahlt sich das sehr wohl aus. Wir habe ja nicht nur Einheimische, sondern auch viele Tagesgäste aus Salzburg.“

Stichwort Schneelage: Sie bereitet den Skigebieten aktuell noch Kopfzerbrechen. Denn Verordnung hin oder her, aktuell sei an ein Aufsperren aufgrund von Schneemangel gar nicht zu denken. Da aber für Freitag bzw. Samstag dieser Woche einen Wetterumschwung mit Schnee in den Höhenlagen angekündigt , könnte sich das schnell ändern.

„Gehen die Temperaturen runter, können wir auch mit der Beschneiung starten. Dazu ein wenig Naturschnee und es ist angerichtet“, hofft Siedler.

Tiroler Frust

Die zu erwartende Schneelage sieht Österreichs Seilbahnsprecher Hörl auch als Weg dort hin, "dass sich die Lage in den Tiroler Skigebieten normalisieren wird." Aufgrund des Frusts haben Betreiber bereits geöffneter Skigebiete - vorrangig in hohen Lagen bzw. auf Gletschern - am Montag wieder zugemacht.

So will etwa Sölden erst wieder am 13. Dezember aufsperren. Kaunertaler und Pitztaler Gletscher haben ebenfalls zugesperrt. Am Stubaier Gletscher waren die Lifte am Montag ebenfalls nicht in Betrieb, aber es steht im Raum, dass sich das wieder ändern könnte. Am Hintertuxer Gletscher heißt, dass "voraussichtlich" bis 12. Dezember geschlossen bleibt.

Laut Hörl gibt es bei den Betreibern noch einige offene Fragen, etwa was die Kurzarbeit betrifft oder die Möglichkeit von Take Away. "Das wird heute abgeklärt. Ich sehe es aber als Anerkennung unserer Leistung, was die Sicherheitskonzepte betrifft, dass wir öffnen dürfen."