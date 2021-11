Lawinen: Die kollektive Angst vor dem „weißen Tod“

Pünktlich zum ersten Adventwochenende ist es soweit: Das Wetter in Österreich stellt sich um und an der Alpennordseite ist der erste echte Wintereinbruch des Jahres in Sicht. „Von Vorarlberg bis ins Waldviertel ist zeitweise bis in tiefe Lagen Schnee in Sicht“, erklärt Manfred Spatzierer, Meteorologe bei der Unwetter-Warnzentrale Ubimet. Der Winter scheint gekommen, um zu bleiben: Denn das kühle und vor allem im Bergland teils frühwinterliche Wetter setzt sich voraussichtlich bis zum Monatsende fort, vor allem in den Bergen zeichnet sich weiterer Neuschnee ab.