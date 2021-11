Wenn schon keine Christkindlmärkte öffnen, möchte man wenigstens zuhause in Weihnachtsstimmung kommen - bei Glühwein, Punsch oder ganz nüchtern und der Lage angemessen, bei steinhartem Früchtebrot. Doch was, wenn das adäquate Gesteck fehlt? Etwa ein Tisch- oder Hängeschmuck aus Tannenzweigen, ein sogenannter "Adventkranz"? Mehrere Möglichkeiten bieten sich an.

Blumengeschäft: Floristen haben zwar grundsätzlich geschlossen, dürfen aber "Click and Collect" anbieten. Heißt: Kunden dürfen Waren nach vorangegangener Bestellung abholen. Aufatmen darf, wer sich vor dem Kauf gerne mit dem Blumenhändler seines Vertrauens näher besprechen möchte und die 2-G-Regel erfüllt. Wer nämlich geimpft oder genesen ist, kann sich im Blumengeschäft beraten lassen.

Gärtnereien: Diese gelten als landwirtschaftliche Betriebe und haben deshalb ganz normal geöffnet. In Gärtnereien gibt es natürlich auch Adventkränze. Christbäume dürfen im Übrigen trotz Lockdown weiterhin direkt an eigenen Ständen verkauft werden.

Heimische Onlineshops: Natürlich können Sie auch im Internet einen Adventkranz erwerben. Floristen und auch Gärtnereien bieten bei Vorbestellung lokale Lieferungen und Abholung an. Einigermaßen lieblose Adventkränze finden Sie natürlich auch auf Amazon. Wer sich darauf nicht einlassen möchte, kann auch über heimische Online-Händler bestellen, etwa shöpping.at.

Selber basteln: Adventkränze flechten - das mag gelernt sein. Doch wer über das geeignete Material verfügt oder dieses unbemerkt aus Nachbars Garten entwendet hat, kann natürlich den Selbstversuch starten. Anbei ein YouTube-Tutorial, Nachmachen auf eigene Gefahr!