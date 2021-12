Wetterwarnung: So viel Schnee für den Osten wie seit zehn Jahren nicht

Spricht Michele Salmi, Meteorologe der Unwetterzentrale Ubimet, über das, was ab morgen auf Wien zukommt, dann merkt man, dass es ernst ist: "Uns steht das stärkste Schnee-Ereignis der vergangenen zehn Jahre bevor", sagt der Wetterexperte.

Für die Wiener Innenstadt zeigen die Wettermodelle zehn Zentimeter Neuschnee. Dem nicht genug: Für das Nordburgenland, das Weinviertel und die höheren Regionen von Wien werden sogar bis zu 30 Zentimeter erwartet. "Wir waren selbst überrascht, da die Modell-Rechnungen sich erst heute früh in diese Richtung entwickelt haben. Selbst wenn sich hier noch etwas ändert, müssen die angesprochenen Regionen sicher mit 15 Zentimetern Neuschnee im Verlauf des Tages rechnen", sagt Salmi. Nachsatz: "Das wird kräftig ausfallen."

70 Zentimeter Neuschnee in Karnischen Alpen

Während diese Schneemengen im Osten vor allem eines bedeuten - Chaos, kann sich der Westen über eine gute Unterlage für die Weihnachtsfeiertage freuen. Bereits am heutigen Mittwochnachmittag bzw. Abend schickt hier Frau Holle kräftige Grüße aus. Zunächst in Vorarlberg, Osttirol, Tirol, und Kärnten. Der Schneefall breitet sich dann in der Nacht auf Donnerstag auf das ganze Land aus. Was sich besonders im Frühverkehr bemerkbar machen dürfte.