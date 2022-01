Bei seiner Antwort auf die Anfrage der Bezirksblätter nach seinem zuletzt gelesenen Buch, habe es sich um ein Missverständnis und um einen vielleicht falsch interpretierten Jux gehandelt, weil ihm gerade kein Buchtitel eingefallen sei, verteidigte sich Gschwandegger in einem KURIER-Gespräch am Dienstag. Diese Argumentation setzte er offenbar später auch in einem Telefonat mit der Amstettener FPÖ-Bezirksobfrau Edith Mühlberghuber fort. Sie habe mit Gschwandegger gesprochen und er habe ihr berichtet, dass seine Position in den Medien „verzerrt und verdreht worden ist“, berichtete die Nationalrätin und stellvertretende FPÖ-Landesobfrau. „Dass gerade jetzt so knapp vor der Wahl so etwas auftaucht ist typisch“, sagte sie im KURIER-Gespräch.

Hafenecker-Buch gemeint

Gschwandegger habe erzählt, dass ihm der Titel des Buchs von FPÖ-Nationalrat Christian Hafenecker nicht eingefallen sei, und es so zum nicht ernst gemeinten „Mein Kampf“-Sager gekommen sein soll. „Jedenfalls ist es nicht so passiert, wie es dargestellt wird. Und ich glaube ihm“, sagte Mühlberghuber.

Konsequenzen werde es für Gschwandegger nicht geben, erklärte sie weiters. „Er bleibt unser Spitzenkandidat und wird als solcher zur Wahl antreten“, so Mühlberghuber sehr bestimmt.