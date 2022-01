Die in zwei Tagen bundesweit gesetzlich zwingende Impfpflicht befeuert den Protest natürlich. In Waidhofens oö. Nachbargemeinde Maria Neustift (Bezirk Steyr-Land) schaffte MFG im vergangenen September auf der Gemeindeebene gar 26,73 Prozent. Mit 15 Kandidaten stellt MFG in Waidhofen die personell drittstärkste Liste.

3. Impfstatus und Wahlverhalten?

Spannend wird nach der Wahl die Beantwortung der Frage, ob sich Impfquote und Stimmverhalten für die impfkritischen Parteien MFG und FPÖ decken. Wie die meisten Gemeinden im Ybbstal und im Bezirk Amstetten ist die zum gestrigen Tag veröffentlichte Impfquote Waidhofens mit 66,9 Prozent wenig berauschend und liegt deutlich hinter dem nö. Landesschnitt von 74,2 Prozent. Sie liegt aber auch klar hinter den anderen nö. Statutarstädten St. Pölten, Krems und Wiener Neustadt.

4. Protest der Zweitwohnsitzer?

Zweitwohnsitzer sind mit der angekündigten Wahlrechtsreform in NÖ und der damit verbundenen Aberkennung des Wahlrechts vor der Waidhofener Wahl in den politischen Fokus gerückt. Möglich, dass sie in Waidhofen so manche Proteststimme deponieren. Bei vergangenen GR-Wahlen in der Ybbsstadt lieferten sie, auch aufgrund gewisser Tricksereien immer wieder Streitgrund. 2017 kam es nach der Wahl in Waidhofen/Ybbs in NÖ zu einer Reform. Um am Nebenwohnsitz wählen zu dürfen, muss über ein Erhebungsblatt belegt werden, dass man hier die Kriterien eines ordentlichen Wohnsitzes erfüllt. Die Zahl der wahlberechtigten Zweitwohnsitzer hat sich gegenüber 2017 von 1.460 auf nur mehr 777 fast halbiert. Für sie dürfte es die letzte Wahl in NÖ sein.

5. Wie greift der Bürgermeisterbonus?

Fünf der sechs zuletzt im Gemeinderat vertretenen Parteien haben in der Vorwahlkampfzeit im vergangenen Dezember noch dem Budget für 2022 zugestimmt. WVP-Bürgermeister Krammer bemühte sich um die Einbindung der anderen Parteien. Trotz einiger schwieriger Themen, zogen die kleineren Fraktionen mit. Lediglich mit der Liste FUFU und mit Baustadtrat Martin Dowalil hing der Haussegen massiv schief. Der WVP-Wahlkampf war auf den kommunikativen „Werner“ Krammer zugeschnitten.