Wahlen in NÖ: ÖVP und SPÖ Gewinner in Au und Obersiebenbrunn

Auch in zwei anderen Gemeinden in Niederösterreich wurden am Sonntag Gemeinderatswahlen geschlagen. Die Vorzeichen waren anders als in Waidhofen an der Ybbs. Sowohl in Obersiebenbrunn im Bezirk Gänserndorf und in Au am Leithaberge (Bezirk Bruck an der Leitha) traten nur die alt eingesessenen Parteien und Listen an, die Impfgegner-Partei MFG (Menschen Freiheit Grundrechte) kandidierte nicht.

Nach einem Zerwürfnis mit Bürgermeister Herbert Mihaly und seinem Team war es im Herbst des vergangenen Jahres zu einem Eklat gekommen. Die Mandatare waren mehrheitlich zurückgetreten, „weil es keine Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister mehr gab“. Am Sonntag drehte die Volkspartei das Ergebnis in der 900-Seelen-Kommune und ist nun stärkste Fraktion.

Mit 45,3 Prozent (+6,1) bzw. 7 von 15 Mandaten (+1 Mandat) belegt die Volkspartei mit Spitzenkandidatin Reka Fekete den ersten Platz und damit den Anspruch auf den Vorsitz in der Gemeinde. Bürgermeister Herbert Mihaly verlor mit einem Minus von 8,3 Prozent zwei Mandate und hält nun bei sechs Sitzen. Je ein Mandat geht an die Listen „Au bewegt uns“ und ABL.

„Heute haben die Bürger eine Richtungsentscheidung für die kommenden fünf Jahre in Au getroffen“, gratuliert ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner. Auch Fekete (33) gab zu verstehen, dass sich die Wähler für die Volkspartei als Nummer eins in der Gemeinde entschieden haben.