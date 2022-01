Impfgegner kippen absolute Mehrheit der ÖVP in Waidhofen

Der Ausgang dieser Wahl in der Statutarstadt mit 9.820 Wahlberechtigten sorgte in ganz Österreich für Interesse. Zumal schon im Februar in Tirol Gemeinderatswahlen mit MFG-Beteiligung an stehen. Nur mit größter Mühe konnten die wahlwerbenden Parteien doch auch etliche lokalpolitische Thema im Wahlkampf in den Fokus rücken. Corona überlagerte die Diskussionen und schränkte auch die Möglichkeiten für die Wahlwerbung massiv ein. Internetforen wurden daher für Wahlwerbung stark genutzt. MFG und die FPÖ veranstalteten auch mehrere Kundgebungen, die allesamt gesittet abliefen.

Auch Bürgermeister Werner Krammer, der ja bei der Wahl 2017 einen Erdrutschsieg mit 60,2 Prozent und 26 der 40 zu vergebenden Mandate landete, sprach von einem generell sehr friedvollen Wahlkampf ohne Schmutzkübelaktionen. Mit insgesamt 80 Kandidaten und einem parteiinternen Vorzugsstimmenwahlkampf war die WVP natürlich am massivsten unterwegs.

Für die aufregendsten Aktionen hatte die FPÖ gesorgt. Nicht nur, dass der FPÖ vor dem Wahlkampfstart der seit 20 Jahren im Gemeinderat agierende Karl-Heinz Knoll davon lief.