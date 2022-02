In Niederösterreich sind zu Wochenbeginn 299 Corona-Patienten in Kliniken behandelt worden. 274 Menschen befanden sich auf Normal-, 25 auf Intensivstationen, teilte die Landesgesundheitsagentur (LGA) mit. 114 freie Intensivbetten standen für Covid-Erkrankte zur Verfügung. Am Montag wurden 5.340 Neuinfektionen verzeichnet. Gleichzeitig wurden fünf Todesfälle binnen 24 Stunden gemeldet. Der Corona-Cluster in der Justizanstalt Hirtenberg (Bezirk Baden) hat sich übers Wochenende nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) auf 118 positiv Getestete verkleinert. Aus der Asylbetreuungsstelle Traiskirchen (ebenfalls Bezirk Baden) wurden am Montag 71 Fälle und damit um sieben weniger als noch am Freitag gemeldet. Ein Minus von 88 auf 81 Fälle gab es auch bei der Zahl der Infektionen in einem Produktionsbetrieb im Bezirk Scheibbs. Hotspots mit mehr als 20 Infizierten wurden zudem in einem gleichartigen Unternehmen im selben Bezirk sowie in Betrieben in den Bezirken Amstetten, Neunkirchen, St. Pölten und Zwettl lokalisiert. Ein neuer Cluster mit 23 positiv Getesteten tauchte im Zusammenhang mit einem Pflegeheim im Bezirk Mödling auf. Zwei Hotspots in Pflege- und Betreuungszentren mit 24 bzw. 25 Fällen gab es im Bezirk Mistelbach, 26 Infektionen wurden in einer ebensolchen Einrichtung im Bezirk St. Pölten registriert.