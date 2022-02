Corona-Lockerungen: Wie Europa aus dem Krisenmodus kommt

Norwegen

Am weitesten lehnt sich Norwegen hinaus: „Willkommen zurĂŒck“ begrĂŒĂŸt der Tourismusverband potenzielle Urlauber auf seiner Homepage. „Corona-Einreiseregeln gehören der Vergangenheit an.“ Seit vergangenen Samstag, 12.†Februar, leben Norweger und Touristen wieder wie vor der Pandemie: Alle Bars und Restaurants haben offen und das ohne jedwede Kontrolle von 3-G. Auch die Masken sind gefallen. Selbst ein positiver Corona-Test bedeutet keine QuarantĂ€ne mehr: Die Behörden empfehlen nur, sich freiwillig fĂŒr vier Tage zu isolieren.

Spanien

Wer nach Spanien will, braucht einen 3-G-Nachweis, dafĂŒr aber im Freien keine Maske mehr, diese Vorschrift fiel am 10.†Februar. FĂŒr die meisten Lokale braucht es aber derzeit noch einen 3-G-Nachweis, außer das Gasthaus befindet sich auf den Balearen: Auf Inseln wie Mallorca oder Menorca gibt es seit Samstag, 12. Februar, keinerlei Corona-Zutrittsregelungen fĂŒr Lokale mehr.

Italien

Italien verzichtet seit 10. Februar auf die Maskenpflicht im Freien, jene in InnenrĂ€umen könnte am 31. MĂ€rz fallen. Das Land öffnete am 11. Februar die Nachtgastronomie: Wer in die Disco will, braucht aber 2-G, muss also geimpft oder genesen sein. Die 2-G-Regelung – Italien bezeichnet dies als „supergrĂŒnen Pass“ – gilt noch in weiten Bereichen, etwa fĂŒr Lokale, Hotels oder Kultureinrichtungen, aber auch in öffentlichen Verkehrsmitteln. Der „grĂŒne Pass“ entspricht der österreichischen 3-G-Regelung ist fĂŒr den Handel abseits von SupermĂ€rkten oder Apotheken nötig. Bei der Einreise gilt 3-G.

Niederlande

Die Niederlande stehen knapp vor Lockerungen, und zwar ab kommenden Freitag, 18.†Februar. Die Sperrstunde soll von derzeit 22 Uhr auf 1†Uhr verlegt werden, auch Veranstaltungen ohne fixe SitzplĂ€tze dĂŒrfen dann wieder stattfinden. Bei der Einreise gilt 3-G, ebenso in Lokalen oder bei Kulturveranstaltungen, dafĂŒr fĂ€llt die Maskenpflicht. Bei Großveranstaltungen ab 500 Personen (ohne fixe SitzplĂ€tze) und in Nachtklubs mĂŒssen auch Geimpfte oder Genesene zusĂ€tzlich einen negativen Corona-Test dabei haben.

Deutschland

Wie in Österreich debattiert die deutsche Politik derzeit mögliche Öffnungsschritte heftig. Laut einem Entwurf des Kabinetts von Bundeskanzler Olaf Scholz sollen bis 20. MĂ€rz fast alle EinschrĂ€nkungen fallen, abgesehen vermutlich von der Maskenpflicht. Das soll aber stufenweise erfolgen: ZunĂ€chst wĂŒrde die 2-G-Regel im allgemeinen Handel bundesweit verschwinden, einige LĂ€nder haben die Kontrollen der 2-G-Pflicht nach Gerichtsurteilen bereits ausgesetzt. Ab 4.†MĂ€rz dĂŒrfte dann aus 2-G in Gastronomie oder Hotellerie wieder 3-G werden. FĂŒr die Nachtgastronomie wird 2-G plus (zweifach geimpft plus Test) oder Dreifach-Impfung (Booster) ĂŒberlegt.

Griechenland

Griechenland erlaubt seit 7. Februar auch wieder die Einreise mit 3-G, die zusĂ€tzliche Testpflicht fĂŒr Geimpfte und Genesene ist damit weggefallen. Seit vergangener Woche darf in Tavernen oder Bars wieder live musiziert werden. In Hotels oder in InnenrĂ€umen von Lokalen gilt jedoch noch 2-G, in GastgĂ€rten 3-G.