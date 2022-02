Hacker will an Gratis-Testsystem weiter festhalten

Wie die Menschen zum Impfen bringen? Die Impflotterie ist Geschichte und an der praktischen Umsetzung der Impfpflicht wird zumindest verbal derzeit gesägt. Was bleibt? Die Gratis-Tests werden derzeit in Zweifel gezogen. Kostenpflichtige Tests könnten demnach mehr als Anreiz zur Impfung dienen, sagen manche.

Zuletzt machte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) einen derartigen Vorschlag. Einige Bundesländer fordern ebenso eine Abkehr der derzeitigen Teststrategie.