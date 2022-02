Seit gut einer Woche ist die Impfpflicht in Österreich gültig. Mit der Unterschrift von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und der Kundmachung im Bundesgesetzblatt wurde das umstrittenste Gesetz der vergangenen Jahre in Kraft gesetzt. Von der Impfpflicht umfasst sind grundsätzlich alle Österreicherinnen und Österreicher über 18 Jahre. Doch es gibt auch Ausnahmen. So zum Beispiel Schwangere, Schwerkranke aber auch Menschen, die kein Immunantwort nach einer Impfung haben.

Jene, die von der Impfpflicht befreit werden können, dürfen das nicht bei ihrem Hausarzt erledigen. Dafür braucht es Experten. Die Bestätigungen dürfen nur von fachlich geeigneten Ambulanzen sowie von örtlich zuständigen Amts- und Epidemieärzten ausgestellt werden.

Keine einheitliche Lösung

Die Ärztekammer befürchtet einen Ansturm auf die Spitalsambulanzen für Befreiungen von der Impfpflicht. Für Vizepräsident Harald Mayer sei die Impfpflicht-Verordnung "so schlecht formuliert, dass jeder, der das so lesen will, lesen wird, dass jede Spitalsambulanz solche Impfbefreiungen ausstellen kann". Die Krebshilfe wiederum kritisierte, dass Krebspatienten von der Impfpflicht ausgenommen sind.

Von den Bundesländern wird zudem eine bundeseinheitliche Lösung gefordert, die den Verwaltungsaufwand für die Befreiungen minimieren soll. Aber wo und wie ist das möglich?