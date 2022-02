Ottawa ruft wegen „Belagerung“ durch Trucker den Notstand aus

Gerald Butts, ein ehemaliger hochrangiger Berater von Premier Justin Trudeau, twitterte: „Für einige hochrangige amerikanische Politiker bedeutet Patriotismus, einen Mob anzuheuern und eine G-7-Hauptstadt lahmzulegen.“

Auch Bruce Heymann, ehemaliger US-Botschafter in Kanada unter Präsident Barack Obama, forderte, Aktivisten in den USA müssten aufhören, sich in die inneren Angelegenheiten des Nachbarlandes einzumischen. „Trump und seine Anhänger sind nicht nur eine Bedrohung für die USA, sondern für alle Demokratien. Unter keinen Umständen sollte irgendeine Gruppe in den USA störende Aktivitäten in Kanada finanzieren. Punkt.“

Die Proteste der Corona-Maßnahmen-Gegner griffen am Wochenende auch auf andere kanadische Städte über, darunter Toronto, Calgary, Quebec City und Vancouver.

Die kanadische Polizei hat angekündigt, härter gegen die Trucker und ihre Unterstützer vorgehen zu wollen: „Jeder, der versucht, den Demonstranten materielle Unterstützung wie Diesel zukommen zu lassen, kann verhaftet werden.“

