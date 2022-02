Hunderte Trucker wollen die Regierung Trudeau aus dem Amt hupen

In Sam Peckinpahs Fernfahrer-Kino-Epos „Convoy“ machten wütende Trucker um den Anführer „Rubber Duck“ in den 1970er Jahren ein Kleinstadt-Gefängnis zu Brennholz, um einen inhaftierten Kollegen loszueisen.

So weit will der harte Kern der kanadischen Querlenker nicht gehen, die seit über einer Woche das Parlamentsviertel in Ottawa mit Abgasen vollstinken und mit Dauer-Hupkonzerten und Feuerwerken an den Rand der Verzweiflung bringen.