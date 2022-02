Wirtschaftsbund-Generalsekretär: "Zeit, alle Maßnahmen aufzuheben"

Wir sind Testweltmeister, mit erheblichen Kosten für die Steuerzahler und zweifelhaftem Erfolg. Wir testen 13 mal mehr als Deutschland oder die Schweiz, die Wellenverläufe sind aber überall ähnlich. Mit der Omikron-Variante kommen wir jetzt in die endemische Phase. Es ist jetzt an der Zeit, alle Maßnahmen aufzuheben. Das gilt für 3-G am Arbeitsplatz genauso wie für die kostenlosen Tests. Solange aber 3-G am Arbeitsplatz gilt, muss es auch kostenlose Tests geben.

Am Mittwoch wird die Bundesregierung weitere Öffnungsschritte verkünden: Viele rechnen mit der Wiedereinführung von 3-G statt 2-G und der Aufhebung von maximalen Besucherzahlen bei Veranstaltungen. Halten Sie das Aufheben von Maßnahmen wie dieser für sinnvoll – angesichts möglicher weiterer Virusvarianten?

In den letzten zwei Jahren ist ein Irrgarten an Corona-Regeln entstanden, es kennt sich ja keiner mehr aus. Wir wollen den Irrgarten niederreißen, nicht nur ein bisschen entflechten. Es braucht im März einen echten "Freedom-Day“. Weg mit allen Corona-Maßnahmen. Andere Länder haben es bereits vorgemacht und es funktioniert. Maßnahmen sind sinnvoll, wenn sie nachvollziehbar sind. Nur dann werden sie auch von der Bevölkerung mitgetragen. Das sind viele schon lange nicht mehr. Es hat wenig Sinn, weiter Masken zu tragen oder auf Sperrstunden zu setzen, um vor einer Mutation zu schützen, die es noch nicht gibt. Sollten wieder gefährliche Mutationen auftreten, haben wir die Impfung als Backup.