Anträge zur Impfbefreiung: "Wir rechnen mit großem Andrang"

Wie viele Steirer eine Befreiung haben wollen und wie lange die Erstellung eines Attestes dauern werde, lasse sich derzeit nicht sagen. "Das wäre Kaffeesud lesen", merkt Müller am Montag an. "Aber wir rechnen mit einem großen Andrang." Das zeigt sich nicht zuletzt an den jetzt schon eingelangten Ansuchen per eMail oder Brief: Die zwölf steirischen Bezirkshauptmannschaften - ausgenommen Graz - zusammen gerechnet, schätzt Müller deren Anzahl auf 500 bis 1.000. Die Leiterin des Grazer Gesundheitamtes, Eva Winter, geht für die Landeshauptstadt von weiteren 250 bis 500 bereits vorliegenden Anträgen aus.

Als bloße "Fleißaufgabe" angesichts der schwelenden politischen Debatte über die Impfpflicht sehen die Behördenvertreter ihre Vorbereitung nicht. "Ich gehe davon aus, dass sich die Menschen, die sich jetzt schon an die Bezirkshauptmannschaften gewandt haben, Gewissheit haben wollen", überlegt Müller. "Und wie sich Omikron bis 15. März entwickelt wird, kann niemand vorhersagen." Ab da sollte - so der ursprüngliche Plan - das Gesetz auch exekutiert werden, Nicht-Geimpfte ab Mitte März also angezeigt werden.