Bürgermeister Ludwig bleibt in Wien bei 2-G in der Gatronomie

In der Bundeshauptstadt wurde zuletzt stets ein strengerer Weg bei den Corona-Schutzmaßnahmen eingeschlagen als in der restlichen Republik. Um auch weiterhin die Spitäler vor Überlastung zu schützen, soll in Wien zwar geöffnet werden, aber mit Vorsicht, so Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).

Beibehalten werden soll deshalb das Tragen von FFP2-Masken. Überall dort, wo aber nicht durchegehend Masken getragen werden können, etwa in der Gastronomie, sei besondere Vorsicht geboten. In Wien soll deshalb auch nach dem 19. Februar vorläufig die 2-G-Regel in der Gastronomie beibehalten werden.

Die Nachtgastronomie wird aber auch in Wien mit 5. März öffnen. Man wolle aber auch dort auf eine 2-G oder eine 2-G-Plus-Regel setzten, so der Bürgermeister.