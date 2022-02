Von Dienstag auf Mittwoch wurden 38.256 Neuinfektionen in Österreich registriert. Dies sind um rund 10.000 mehr als noch die Tage zuvor. Seit drei Tagen hatten sich die Neuinfektionen bei 25.000 herum eingependelt.

Auch die Zahl der aktiven Fälle ging seit Tagen zurück. Nun steigt die Zahl jedoch wieder auf 309.150 aktiv mit dem Coronavirus Infizierten in Österreich.

44 Todesfälle

Auch die Zahl der Todesfälle stieg erneut an. 44 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus in 24 Stunden bedeuten die höchste Zahl in diesem Jahr. In diesem Jahr waren es bisher nie über 25 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gewesen.

Mit heute sind österreichweit 14.471 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben und 2.039.041 wieder genesen.