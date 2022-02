Gemischte Reaktionen auf Corona-Öffnungsschritte

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) sprach von einer "fast vollständigen Rückkehr zur Normalität". Die Entscheidung der Bundesregierung sei "vollkommen richtig", so Platter und verwies auf milde Omikron-Krankheitsverläufe sowie eine stabile Lage in den Spitälern, vor allem auf den Intensivstationen.

Es bestehe keine Gefahr der Überlastung des Gesundheitssystem - dieses "erfreuliche Lagebild" habe die Expertenkommission Gecko bei den Beratungen gezeichnet. "Weil das Virus aber nicht komplett verschwinden wird", müsse man trotz Lockerungen weiterhin wachsam bleiben und die Situation im Auge behalten. Die Eigenverantwortung werde auch in den kommenden Wochen und Monaten eine große Rolle spielen - so wie auch das Impfen. "Ganz entscheidend wird der vierte Stich vor der kalten Jahreszeit sein, um bestmöglich für den Winter gerüstet zu sein", betonte der Landeshauptmann.

Ähnlich zufrieden zeigt sich Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Alle Maßnahmen der vergangenen zwei Jahre seien auf Basis wissenschaftlicher Einschätzungen und Empfehlungen gesetzt worden. "Und das war auch gut und richtig so. Umso erfreulicher ist es, dass die Expertinnen und Experten nun zur Einschätzung gelangt sind, dass weiter geöffnet werden kann."

SPÖ mahnt zur Vorsicht

Auch die Gesundheitssprecher der Parteien äußern sich zu den kommenden Lockerungsschritten. SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher mahnt zu vorsichtigem und evidenzbasiertem Vorgehen. Man müsse sich nun auf einen sicheren Herbst vorbereiten. Man dürfe nicht den Fehler machen "nur an ein Frühlingserwachen" zu denken, sonst droht im Herbst ein "böses Erwachen".

Die Neos begrüßen die Lockerungen. Sie seien längt überfällig gewesen. Allerdings kritisiert Gerald Loacker, dass die Regeln nach wie vor nicht logisch oder nachvollziehbar sind. "Völlig unverständlich ist, wieso Maßnahmen wie die Sperrstunde noch zwei Wochen verlängert werden. Das ist epidemiologisch völlig wirkungslos und damit reine Schikane. Aber auch, wieso man Maske tragen muss, wenn man kurz in den Supermarkt um einen Liter Milch geht, aber nicht, wenn man stundenlang in einem Einkaufszentrum herumbummelt, wird kaum jemandem einleuchten. Vertrauen gewinnt die Regierung so sicher nicht zurück - in Hinblick auf den Herbst sind das eher schlechte Aussichten", heißt es.