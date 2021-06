Fünf Millionen Erststiche bis Ende Juni unwahrscheinlich

Ganz Italien ist jetzt weiße Zone mit minimalen Corona-Restriktionen. Auch das Aostatal, die letzte italienische Region, die bisher noch gelb war, ist jetzt auf weiß herabgestuft worden, teilte der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza am Freitag mit. So werden in ganz Italien die Anti-Covid-Restriktionen auf ein Minimum reduziert. Es gelten noch einige wenige Einschränkungen. Ab Montag fällt auch die Pflicht zum Tragen einer Schutzmaske im Freien.

Die Maskenpflicht bleibt in Innenräumen erhalten, auch die Abstandsregeln müssen noch berücksichtigt werden. Diskutiert wird noch über die Wiedereröffnung der Diskotheken, was voraussichtlich Anfang Juli erfolgen sollte. In Restaurants bleibt die bisherige Regelung weiter erhalten, dass der Schutz nur abgenommen werden darf, wenn man an seinem Platz sitzt. Die Ausbreitung der Delta-Variante in Italien gibt aber weiterhin Anlass zur Sorge.