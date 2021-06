Delta-Variante: Anteil in Deutschland in einer Woche verdoppelt

Der Anteil der ansteckenderen Delta-Variante an den Corona-Infektionen in Deutschland hat sich nach Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) innerhalb einer Woche verdoppelt. Aus der Analyse von Gesamtgenom-Sequenzierungen ergebe sich nun eine Quote von 15 Prozent, heißt es in einem Bericht.

Es sei damit zu rechnen, dass sich die Mutation gegenüber anderen Varianten durchsetzen werde.