Fünf Millionen Erstgeimpfte bis Ende Juni unwahrscheinlich

Die erstmals in Indien nachgewiesene sogenannte Delta-Variante des Coronavirus breitet sich auch in Österreich schnell aus, in der Vorwoche war sie bereits für jede vierte Neuinfektion verantwortlich. Angesichts der Ausbreitung der Mutation hat das Nationale Impfgremium (NIG) kürzere Impf-Intervalle empfohlen, um möglichst schnell viele Menschen voll zu immunisieren.

Mehrere Bundesländer haben bereits angekündigt, für neue Impftermine die verkürzten Intervalle umzusetzen. Für den Impfstoff Comirnaty von Biontech/Pfizer wird nunmehr ein Intervall von 21 Tagen zwischen Erst- und Zweitstich empfohlen, für das mRNA-Vakzine von Moderna ein Abstand von 28 Tagen und für den Impfstoff Vaxzevria der Firma AstraZeneca soll das Intervall auf vier bis acht Wochen reduziert werden. Beim Vektor-Impfstoff Johnson & Johnson ist nur eine Immunisierung erforderlich.