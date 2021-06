Gesundheitsministerium ringt um neue Teststrategie

So viel haben die Landesgesundheitsreferenten aus dem Ministerium bereits erfahren: Künftig sollen niederschwellig mehr PCR-Tests angeboten werden. Als Beispiel dafür wird immer wieder die Wiener Gratis-Aktion „Alles gurgelt“ genannt. Bedenken gibt es dazu allerdings in den Bundesländern, weil im ländlichen Raum kein so dichtes Netz an Abgabestellen vorhanden ist.

Dass die Möglichkeit für PCR-Tests ausgeweitet werden wird, unterstreicht eine aktuelle Ausschreibung des Gesundheitsministeriums. Da werden Labors zur Auswertung von PCR-Tests gesucht.

In den Ländern wartet man auch darauf, ob das Gesundheitsministerium die neue Strategie verordnen oder nur empfehlen wird. Mittlerweile haben schon mehrere Bundesländer deponiert, dass sie die Zahl der Teststraßen zurückfahren wollen.