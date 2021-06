In diesen Urlaubsdestinationen nimmt die Delta-Variante Überhand

Großbritannien

Am schlimmsten ist die Situation derzeit in Großbritannien, das zwar nicht als Nummer-Eins-Urlaubsdestination gilt, aber allein schon für das EM-Achtelfinal-Spiel des ÖFB am Samstag gegen Italien für Reisende aus Österreich interessant wäre.

Auch Einreisende aus anderen verbleibenden EM-Teilnehmerländern müssen sich nach ihrer Ankunft in Großbritannien zunächst zehn Tage isolieren und außerdem zwei kostenpflichtige Corona-Tests buchen.

Mehr als 90 Prozent der neuen COVID-Fälle in Großbritannien sind laut offiziellen Aufzeichnungen auf die Delta-Variante zurückzuführen. Die Fußballspiele der EURO sind eine Ausnahme, viele Lockerungen wurden bereits bis Mitte Juni aufgeschoben. Bis 19. Juli will Premier Boris Johnson erreichen, dass zwei Drittel der Briten vollimmunisiert sind.

Die täglichen Coronavirus-Fälle in Großbritannien haben sich im letzten Monat auf rund 10.000 pro Tag verfünffacht. In dieser Zeit haben sich die täglich neuen Krankenhausaufenthalte von rund 100 auf 200 pro Tag verdoppelt. Die gute Nachricht: Die Todesfälle sind nicht signifikant gestiegen. Zudem haben laut offizieller Statistik in Großbritannien rund 80 Prozent der Erwachsenen bereits Antikörper gegen das Coronavirus.