Wiener Hausärzte klagen weiter über zu wenig Impfstoff

Unterschied zwischen Wien und anderen Bundesländern

Wie sich die Situation in der Praxis darstellt, erzählte die Floridsdorfer Ärztin Naghme Kamaleyan-Schmied im Interview mit der ORF-Sendung Wien heute (Mittwochabend). Sie habe diese Woche Dosen für 180 Patientinnen und Patienten erhalten: "Als ich dann die Menge gesehen habe, war ich dann sehr enttäuscht, weil ich habe doch viele Patienten zu versorgen, die schon ewig und drei Tage warten auf Impfstoff."

Im Vergleich zu anderen Bundesländern werden laut Ärztekammer in Wien nur zwei Prozent der Impfwilligen in Ordinationen geimpft, der Rest in Impfstraßen. In anderen Bundesländern sei das Verhältnis hingegen ausgeglichen - überdies werde dort seit Monaten injiziert. In der Bundeshauptstadt seien es bis dato nur wenige Wochen gewesen.