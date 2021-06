Heikle Debatte: Druck auf Impfverweigerer steigt

Das ist dort arbeitsrechtlich möglich: So regelt in der Pflege das Epidemiegesetz das Recht des Dienstgebers, Schutzimpfung anzuordnen - vor Masern, Mumps, Röteln oder eben auch Covid-19.

So verlangt etwa die Caritas in Wien ab Juli von neuen Mitarbeitern den Nachweis einer Covid-19-Impfung, und zwar für jene Bereiche, in denen es viele Personenkontakt gibt, vom Altersheim bis zur Obdachlosenhilfe. Schon seit Mai setzt das Burgenland die Covid-Schutzimpfung für Neuzugänge in Landesspitälern voraus, seit Monatsbeginn gilt diese Regel auch im Wiener Gesundheitsverbund, vom medizinischen und pflegerischen Kräften bis hin zu Verwaltungspersonal oder Mitarbeiter in der Reinigung. Auch die Wiener Ordensspitäler haben diesen Weg eingeschlagen.

Niederösterreich geht d’accord mit Wien: „Das ist eine Frage des Hausverstandes. An der Umsetzung wird derzeit gearbeitet“, heißt es aus der Landesregierung. Allerdings hätte man hier lieber eine bundesweite Lösung – ein Ansatz, den sich Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) auch im Bildungsbereich wünscht. Derzeit sei die Impfung für diese Berufsgruppen freilich freiwillig. „Wenn man mit Personen arbeitet, die sich nicht impfen lassen können oder die in dieser Pandemie als besonders vulnerable Gruppe gelten, wird allerdings dringend empfohlen, das Impfangebot anzunehmen“, sagt ein Sprecher.