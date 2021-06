Kein Trend zum Verzicht auf die Zweitimpfung oder gar Rückmeldungen, dass Menschen die zweite Dosis nicht wollen, gibt es beispielsweise in Kärnten. Laut dem Leiter des Landespressediensts, Gerd Kurath, sind es aktuell 3.530 Personen - bei insgesamt 450.000 verabreichten Impfungen - die ihre Zweitimpfung aus den unterschiedlichsten Gründen - Urlaub, Erkrankung, Stornierung - bisher nicht erhalten haben, so Kurath am Mittwoch auf APA-Anfrage - also nicht einmal ein Prozent. Bei 269 Personen wurde die Erstimpfung nicht korrekt erfasst, weswegen sie noch keine Einladung zum Zweitstich erhielten. Ab Freitag werde dies nachgeholt.

In der benachbarten Steiermark ist die Situation nicht anders: Kein Trend zum Verzicht, lautet auch die Feststellung des dortigen Impfkoordinators Michael Koren. Termine würden zwar immer einmal wieder storniert und verschoben, aber nicht speziell bei der Zweitimpfung. Aber: Momentan häufiger ist ein Auslassen des ersten Impftermins. Warum das so sei, wisse man nicht, aber spekuliert wird, dass viele bereits über andere Wege zu Impfungen gekommen sind und ihre vom Land zugewiesenen Termine daher einfach verstreichen lassen. Aus dem Gesundheitsministerium hieß es dazu, das Ziel aus medizinischer Sicht ist, dass jede Person geimpft wird, für die die Impfung empfohlen ist. Daher liege auch hier selbstverständlich weiterhin der Fokus in der Impfkampagne.Der Krisenstab des Landes OÖ appelliert - unisono zum Ministerium - den zweiten Impftermin unbedingt wahrzunehmen, damit der volle Schutz gegeben ist und vor allem auch das medizinisch vorgesehene Intervall eingehalten werden kann. Gegenteiliges stellt man auch hier nicht fest, bis auf Einzelfälle. Der Bürger hat dann den Nachteil, dass der 3G-Nachweis "Geimpft" nur drei Monate (Zeitraum der Gültigkeit nach Erstimpfung) greift. Danach müsste er wieder regelmäßig testen gehen.