Portugal setzt Lockerungen wegen Delta-Variante aus

Die geplanten Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Portugal werden verschoben. Angesichts steigender Fallzahlen wird zudem in der Hauptstadt Lissabon weiter verschärft. Gaststätten und Cafes müssen am Wochenende bereits um 15.30 Uhr schließen, teilte die Regierung in Lissabon mit.

Wer die Region um Lissabon betreten oder verlassen will, muss zudem einen Impfnachweis oder einen negativen Corona-Test vorweisen.