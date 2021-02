Epidemiologe: Neuer Lockdown spätestens in zweiter Märzwoche; Sorge wegen veränderter Mutation

Die Proteste von Gegnern der Corona-Maßnahmen haben nachen nach einer Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts ZEW und der Humboldt-Universität Berlin im November zu einer starken Verbreitung des Virus beigetragen. Die Untersuchung stützt sich auf das Infektionsgeschehen in den Landkreisen, in denen auf die Kundgebungen spezialisierte Busunternehmen Fahrten zu den großen Demonstrationsorten am 7. November in Leipzig sowie am 18. November in Berlin angeboten hatten. Den Angaben nach stieg in diesen Kreisen die Sieben-Tages-Inzidenz (die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche), stärker an als in Kreisen, in denen die Busunternehmen keine Reisen anboten.

Den Verfassern der Studie zufolge hätten zwischen 16.000 und 21.000 Corona-Infektionen verhindert werden können, wenn die Kundgebungen abgesagt worden wären.