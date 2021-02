56 „Nasenbohrer“ bei Schulöffnung positiv

Schlange stehen

So friktionsfrei wie in Wiener Neustadt hat der erste Schultag für 450.000 Schüler aus Wien und Niederösterreich nicht überall begonnen. Weil es in den Volksschulen zu keiner Gruppenteilung kommt, war der Andrang zu den Tests am Montag weit größer. Viele Eltern wollten ihren kleinen Sprösslingen beim Testen zur Seite stehen. Wegen des mangelnden Platzangebotes in den Klassen wurden deshalb Teststationen in der Aula oder im Freien eingerichtet, worüber man beispielsweise in der Volksschule in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) angesichts der eisigen Temperaturen wenig erfreut war. „Auch ich musste mit meinem Kind 55 Minuten vor der Schule warten“, sagt Bürgermeister Wolfgang Kocevar (SPÖ). Die Schule ist seiner Meinung nach zu spät über die Modalitäten informiert worden. Auch andere Volksschulen meldeten am Montag lange Warteschlangen.