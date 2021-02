Quarantäne-Streit mit Tirol: Eine Reisewarnung ohne rechtliche Folgen

Soll Tirol zur Eindämmung der südafrikanischen Virusvariante im dortigen Cluster unter Quarantäne gestellt werden oder nicht? Diese Frage sorgte über Tage hinweg für massives Hickhack zwischen dem Bund und dem Land.

„Wenn man das nur als Match Land versus Bund, Wirtschaft versus Wissenschaft begreift, hat man nichts verstanden und schon verloren“, meinte Andreas Bergthaler vom Research Center for Molecular Medicine (CEMM) in Wien am Montag via Twitter dazu.

Er hat als der Experte für Sequenzierungen der Virusmutationen aktuell den wohl besten Überblick über die Ausbreitungssituation und attestierte im KURIER am Donnerstag: „Die bisherigen Daten sprechen dafür, dass Tirol ein Problem mit der Südafrika-Variante hat.“