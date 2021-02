Österreich erwacht aus dem Lockdown: "Wollte unbedingt wieder raus"

Vor dem Geschäft TKMaxx ist wie bei den ersten Öffnungen im vergangenen Jahr, am meisten los. Dort hat sich um 10.30 Uhr bereits eine über 100 Meter lange Schlange gebildet.

Almaleiki Sajad ist der letzte in der Schlange. Er rechnet damit, dass er sicher eine Stunde anstehen muss, bis er in den TKMaxx kommt. "Ich will einfach mal wieder schaun, was es neues gibt, die nächsten Tage ist sicher noch mehr los". Außerdem glaubt er, dass die Geschäfte bald wieder zusperren.