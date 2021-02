Corona: Geschäfte und Friseure sperren nach sechs Wochen wieder auf

Nach sechswöchigem Corona-Lockdown haben Händler und körpernahe Dienstleister wie Friseure, Kosmetiker und Masseure heute, Montag, wieder aufgesperrt. Im Handel stapelt sich noch die Winterware in den Geschäften. Mode-, Schuh- und Sportartikelhändler sowie Möbelketten wollen nun mit teilweise hohen Rabatten wieder Kunden in die Geschäfte locken. Beim Besuch von Friseuren & Co muss ein negativer Coronatest vorgewiesen werden.

Nicht alle halten die Öffnungen für den richtigen Schritt. SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner sieht die Lockerungen angesichts hoher Infektions- und der niedrigen Impfzahlen als "großes Risiko". Auch die in Bayern regierende CSU kritisiert die Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen in Österreich. "Österreich und Tschechien gefährden mit ihrer unverantwortlichen Öffnungspolitik unsere Erfolge in Deutschland", kritisierte CSU-Generalsekretär Markus Blume in der "Bild am Sonntag". Zuvor hatte bereits Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vor einer "überstürzten Lockerung" in Österreich gewarnt.