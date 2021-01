Protestaktion: Deutsche Händler sollen trotz Verbots aufsperren

Zahlreiche Händler protestierten am Montag in Deutschland auf legale Weise in ihren Geschäften. Sie hielten Plakate mit dem Schlagwort #wirmachenaufmerksam in Kameras und stellten die Fotos und Videos online, die Türen blieben aber für Kunden geschlossen. Daran beteiligten sich auch Ketten wie der Modehändler Gerry Weber. Auch Gastronomen nahmen an der Aktion teil.

Bußgelder

Wer seine Läden entgegen der Coronaverordnungen öffnet, riskiert Bußgelder. Dazu könnte es am nächsten Montag kommen. "Das Beste, was jetzt gemacht werden könnte, ist diese Frist, um einfach ein paar rechtliche Sachen zu sichern", erklärte der Initiator der Kampagne #wirmachenauf, die Verschiebung. Eine Liste teilnehmender Geschäfte soll am Mittwoch veröffentlicht werden.