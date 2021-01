Linzer Wirtin öffnete trotz Lockdown: Etwa 50 Gäste kamen

Seit knapp einem Jahr ist es ein Auf und Ab – besonders für die Gastronomie. Alexandra Pervulesko (51) scheint davon jetzt die Nase endgültig voll zu haben: Ab Montag, 16 Uhr sollten in ihrem Badcafe in der Linzer Altstadt in Oberösterreich nun wieder Gäste ein- und ausgehen – Lockdown hin oder her. Die Umsetzung ist jedoch fraglich.

„Ich bin in einer Situation angelangt, wo ich als alleinerziehende Mutter nicht mehr weiter weiß. Ich hab nichts mehr zu essen“, erzählt sie im KURIER-Gespräch ihre Beweggründe für diesen Schritt, der im Internet viral geht. Förderungen vom Bund habe sie zwar erhalten, jedoch zu wenig: „Ich bin durch sämtliche Raster gefallen, weil ich das Geschäft noch nicht so lange habe. Das meiste wurde abgelehnt“, sagt Pervulesko, die das Cafe seit eineinhalb Jahren betreibt.

Maske tragen und Abstand halten

Dass ihre Ankündigung solch weite Kreise zieht, damit hätte sie nicht gerechnet: Hunderte Menschen hätten sich laut ihr angemeldet, um vorbeizukommen.

Alle dürften jedoch nicht in das Cafe, stellte Pervulesko vorab klar: „Ich sperre mich nicht gegen Maßnahmen, solange ich in der Lage bin selbst zu entscheiden, wie ich den Laden führe.“ Maske tragen und Abstand halten seien deshalb auch bei ihr Pflicht. Auch Gäste dürften nur so viele hinein, wie auch erlaubt seien.

Das ihr bis zu 30.000 Euro Strafe ins Haus stehen plus ein etwaiger Konzessionsentzug seien ihr egal. „Ich habe sowieso schon alles verloren“, sagt Pervulesko, die erst vor ein paar Tagen nach einem „Corona-Sparziergang“ – bei dem sie vor Demonstranten eine Rede hielt – mit Polizisten aneinandergeriet und verhaftet wurde.

Polizeieinsatz

Laut oö. Polizeisprecher David Furtner seien Polizisten aus dem Regelbetrieb angehalten regelmäßig beim Lokal vorbeizuschauen, ob alles passt und ruhig ist – und gegebenenfalls Anzeigen auszustellen. „Für uns ist das nichts Neues. Wir kontrollieren schon seit Wochen immer wieder, ob Gastronomie oder Handelsbetriebe geöffnet haben“, sagt Furtner. Nimmt sie Gäste in Empfang, wird es nicht nur für sie, sondern auch für jeden Gast teuer: Mehrere Hundert Euro würde dann das „Bier“ kosten, so Furtner.

Keine hunderte aber doch einige neugierige Gäste nahmen dies in Kauf: Gegen 16.30 Uhr rückte dann schon die Polizei an, um Daten der Gäste aufzunehmen. Schließen konnten sie das Lokal jedoch nicht.

Illegaler Ausschank führte zu Neuinfektionen

Wie ein Beispiel aus St. Veit in Kärnten zeigt, kann es jedoch bei einer illegalen Lokalöffnung nicht nur Anzeigen hageln, sondern auch Neuinfektionen: So berichtete die Kleine Zeitung von einem illegalen Gasthaus im Ort, welches die Polizei am Freitag anzeigte. Konkret wurden im Keller zwei Wirtsleute bei der Ausschank an drei Gäste, die nicht in einem Haushalt leben, erwischt. Mund-Nasenschutz sowie Abstand fehlten.

Offenbar hatten sich in dem Gasthaus seit Wochen mehrere Leute infiziert. Generell scheint St. Veit die Corona-Verordnungen etwas locker zu nehmen. Partys und Veranstaltungen mussten dort in letzter Zeit vermehrt aufgelöst werden. Das Ergebnis: St. Veit liegt in Kärnten auf Platz eins der Sieben-Tages-Inzidenz, österreichweit auf Platz drei.