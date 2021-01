1.536 neue Corona-Infektionen in Österreich

Innerhalb der vergangenen 24 Stunden hat es in Österreich 1.536 Neuinfektionen gegeben, dies sind etwas weniger als am Vortag (1.651 Fälle).

24 Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. 44 weitere Menschen mussten in krankenhäusliche Behandlung aufgenommen werden, sieben auf Intensivstationen.

Die Zahlen aus den Bundesländern