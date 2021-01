NÖ: Falsche Corona-Infobriefe im Umlauf

In Ober-Grafendorf (Bezirk St. Pölten) sind falsche Informationsbriefe zum Thema Coronavirus aufgetaucht. Die mit Gemeinde-Logo versehenen Schreiben seien "an diverse Haushalte" verteilt worden, sagte Bürgermeister Rainer Handlfinger (SPÖ) in einem Facebook-Video. Die Inhalte würden jedenfalls "zu einem großen Teil nicht der Wahrheit entsprechen".