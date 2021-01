Deutscher Handel: Größtes Umsatzplus seit 16 Jahren im Coronajahr

Die deutschen Einzelhändler haben ihren Umsatz im vergangenen Jahr trotz der Coronakrise so kräftig gesteigert wie noch nie. Sie nahmen voraussichtlich 5,3 Prozent mehr ein als 2019, wie das deutsche Statistische Bundesamt am Dienstag schätzte. Das ist der kräftigste Zuwachs seit Beginn dieser Statistik 1994 und das elfte Jahr in Folge mit einem Plus. Preisbereinigt (real) gab es ebenfalls ein Plus, und zwar von 4,1 Prozent.

"Diese Schätzungen berücksichtigen den Lockdown in der zweiten Dezemberhälfte und die Einzelhandelsumsätze für die Monate Jänner bis November 2020", hieß es.

Zu den Profiteuren der Coronakrise gehörte der Online- und Versandhandel, auf den viele Verbraucher angesichts der Lockdowns auswichen. Er kam in den ersten elf Monaten auf ein Umsatzwachstum von 24,0 Prozent. Viele andere Einzelhändler wurden dagegen von der Coronakrise kalt erwischt: So brach der Handel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren von Jänner bis November um 21,1 Prozent zum Vorjahreszeitraum ein.