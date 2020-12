Handel: „Es geht um das Überleben“

Hania Bomba: Da gibt es nur eine Antwort: ganz schlimm. In vielen Branchen entscheidet das Weihnachtsgeschäft darüber, ob man überlebt oder nicht. Diese zwei Monate sind existenziell, und schon der zweite Lockdown hat viel Umsatz gekostet. Dass man in Deutschland auch nur zwei Tage Vorlaufzeit hatte, ist problematisch. In vielen Geschäften konnte man nur noch schauen, ob noch verderbliche Lebensmittel im Kühlschrank sind.

Also ein Lockdown, der ja auch bei uns diskutiert wurde, hätte zu einer Insolvenzwelle geführt? Mit Sicherheit. Die Frage ist, ob die nicht im Frühjahr kommt. Viele schaffen es ja nur wegen der staatlichen Unterstützung, die wir uns ja auch nicht ewig leisten können. Daher droht vielen bald das Ende.