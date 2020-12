Warum der November-Lockdown teuer war

Dass sich heuer viele Händler mit Rabatt-Aktionen aus dem Lockdown zurückgemeldet haben, wundert Norbert Scheele überhaupt nicht. „Die Lager sind voll, die Unsicherheit ist groß“, sagt der Chef der Textilhandelskette C&A in Österreich und acht weiteren Ländern Zentral- und Osteuropas. Von einem normalen Geschäft könne keine Rede sein.

Während in Slowenien die Geschäfte am Dienstag wieder aufgesperrt haben, haben sich Händler in den Niederlanden in den Lockdown verabschiedet, ihre Kollegen in Deutschland folgten gestern, in der Slowakei ist schon fix, dass die Rollläden ab 21. Dezember wieder unten bleiben. Kurzum: Es fehlen die Umsätze im stationären Handel – und je nach Zeitpunkt der Zwangsschließungen mehr oder weniger Deckungsbeitrag.

Der November-Lockdown in Österreich habe der Branche viel Geld gekostet. Scheele: „Da ist Hauptsaison, es gibt kaum Rabatte und hohe Deckungsbeiträge.“