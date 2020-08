Textilkette C&A verkauft ihr China-Geschäft

Die Textilhandelskette C&A setzt ihren Rückzug aus den Märkten außerhalb Europas fort und verkauft ihr China-Geschäft an den chinesischen Finanzinvestor Zhongke Tongrong. Das teilte die C&A AG am Donnerstag in Zug mit. Zuvor hatte die Händler-Dynastie Brenninkmeijer bereits ihr Geschäft in Mexiko verkauft und die brasilianische Tochter an die Börse gebracht.

Der Chef der C&A AG, Allan Leighton, betonte, das Unternehmen habe China - wie Brasilien und Mexiko - immer als wichtigen Wachstumsmarkt gesehen. Doch habe das Unternehmen auch früh verstanden, dass lokale Expertise und ein starkes Netzwerk entscheidend seien, um auf dem riesigen Markt Erfolg zu haben.