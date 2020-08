Shoppingfrust trifft auch Geschäft mit Kundenkarten

Für eine gute Kundenbindung brauche es je nach Einkaufsverhalten „maßgeschneiderte Rabatte“. Gerade wenn seltener und bewusster eingekauft werde, erwarte sich der Kunde eine persönlichere Ansprache.

Auch am Kundenkarten-Geschäft gehe Corona nicht spurlos vorbei, so Lukner. Weil sich viel Geschäft nur vom stationären in den Online-Bereich verlagert habe, hielten sich die Verluste in Grenzen. Payback, Tochter des US-Kartenkonzerns American Express, ist in elf Ländern aktiv und zählt mehr als 100 Millionen Kunden. Sie können mit der Karte bei jedem Einkauf Punkte sammeln und diese gegen Rabatte einlösen. Zugleich geben sie Daten über ihr Einkaufsverhalten preis, die die Händler auswerten.