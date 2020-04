Österreicher vermissen Essen gehen - Shopping weniger wichtig

Je länger der Ort als zentraler Virenverteiler Europas in den Medien sei, umso negativer werde das für das Buchungsverhalten sein. Aber natürlich werde es auch Gewinner geben, etwa lokale Ausflugsangebote, eventuell in Verbindung mit einem Lokalbesuch, oder Urlaub an Kärntner Seen. Urlaubsorte müssten kreativ sein, verwies Scharitzer auf frühere Angebote in Wien an die Wiener, ein Wochenende in der eigenen Stadt im Hotel zu verbringen.

Obwohl nur rund die Hälfte der Befragten beruflich von der Coronakrise betroffen war, informieren sich vier von fünf Menschen zumindest einmal täglich zu dem Thema, etwa die Hälfte sogar mehrmals am Tag. Jeder Fünfte kennt im Umfeld einen SARS-CoV-2 Infektionsfall. Und 56 Prozent der Österreicher glauben, dass die Pandemie die Gesellschaft "stark" oder "sehr stark" verändern wird. Dabei gehen drei von vier Menschen davon aus, dass die Corona-Pandemie zu einem positiven Wandel bei Themen wie Klimawandel, CO2-Ausstoß oder Digitalisierung beitragen wird.