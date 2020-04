Der neue Speiseplan: So geht es in der Gastronomie weiter

Harte Zeiten für Bars

Regeln: Dürfen Gastronomen vorerst nur bis 18 Uhr offen halten, trifft das Bars, Pubs und Tschocherl hart. Wohl erst Ende Juni ist die Durststrecke für sie vorbei. Tipp: Viele Bars liefern Cocktails vor die Haustüre – zum Beispiel die Lemontree Bar in Wiener Neustadt, Yesterday in St. Pölten, die Parfümerie in Wien oder The Jigger Bar in Salzburg.